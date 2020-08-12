"Феминистский партком". Эфир в 18:05

Западное общество охватила этическая революция: разоблачения мужского насилия и харассмента, движения MeToo и Black Lives Matter, свержение памятников и преклонение колена перед угнетенными группами. Однако в России "новая этика" не прижилась и вызывает массу насмешек и подозрений: большинство считает, что это бунт меньшинств, которые хотят захватить власть. Чего же добивается "новая этика", и почему она так нервирует россиян?

Гости в студии: Ольга Страховская, шеф-редактор The Blueprint, и Кирилл Мартынов, редактор отдела политики "Новой газеты".Эфир в 18:05.