Суд ООН отклонил апелляцию на приговор генералу Ратко Младичу

Суд ООН отклонил апелляцию, подтвердив пожизненный приговор бывшему командующему армией боснийских сербов генералу Ратко Младичу. Апелляция была подана на обвинительный приговор, вынесенный Младичу в 2017 году по делу о его причастности к геноциду, военным преступлениям и преступлениям против человечности в ходе Боснийской войны (1992-1995).



Младич был приговорён к пожизненному заключению за устроенную по его приказу массовую расправу над тысячами боснийских мужчин и мальчиков. 11 июля 1995 года, после взятия боснийскими сербами мусульманского анклава Сребреница, подчинённые Младичу отряды убили около 8 тысяч боснийских мусульман.

Резня, устроенная армией боснийских сербов на территории анклава, защиту которого должны были обеспечить силы ООН, стал самым жестоким злодеянием в Европе со времени окончания Второй мировой войны.

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