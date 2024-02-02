Суд ООН рассмотрит иск Украины к России из-за слов Путина

Международный суд ООН в Гааге принял к рассмотрению иск Украины против России, обвинившей украинцев в геноциде русскоязычного населения. В иске указано, что российские власти, в том числе президент Владимир Путин, употребляли термин "геноцид", обвиняя Украину в нарушении прав русскоязычного населения Донбасса, и оправдывали этим военное вторжение.
По мнению Украины, Россия нарушила Конвенцию ООН о геноциде, назвав геноцидом то, что не может им считаться. Российская сторона позже заявляла, что слова о "геноциде" являлись лишь риторическим оборотом.
Российская сторона настаивала, что поданный Киевом иск не относится к юрисдикции суда ООН. Но суд все же решил, что дело можно рассматривать дальше по существу.
Более двух десятков европейских стран, а также Австралия и Канада поддержали Украину, направив в суд официальные заявления, в которых подчеркнули, что, по их мнению, дело об искажении Россией понятия геноцида должно быть рассмотрено.
- После российского вторжения в Украину обвинения в геноциде в адрес уже России прозвучали со стороны Киева. В сентябре председатель международной комиссии ООН по расследованию нарушений в Украине заявил, что доказательств для такого обвинения комиссией не собрано.
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