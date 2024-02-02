Суд ООН рассмотрит иск Украины к России из-за слов Путина

Международный суд ООН в Гааге принял к рассмотрению иск Украины против России, обвинившей украинцев в геноциде русскоязычного населения. В иске указано, что российские власти, в том числе президент Владимир Путин, употребляли термин "геноцид", обвиняя Украину в нарушении прав русскоязычного населения Донбасса, и оправдывали этим военное вторжение.

По мнению Украины, Россия нарушила Конвенцию ООН о геноциде, назвав геноцидом то, что не может им считаться. Российская сторона позже заявляла, что слова о "геноциде" являлись лишь риторическим оборотом.

Российская сторона настаивала, что поданный Киевом иск не относится к юрисдикции суда ООН. Но суд все же решил, что дело можно рассматривать дальше по существу.

Более двух десятков европейских стран, а также Австралия и Канада поддержали Украину, направив в суд официальные заявления, в которых подчеркнули, что, по их мнению, дело об искажении Россией понятия геноцида должно быть рассмотрено.