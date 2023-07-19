Расчеловечить человека. Доклад iSANS о призывах к геноциду

Группа исследователей, объединенных инициативой экспертов из разных стран (iSANS), проанализировала призывы к геноциду украинцев в российской и белорусской пропаганде. В отчёте, опубликованном в середине июля на сайте iSANS, полсотни страниц. Медиааналитик Андрей Калих, участник исследования, назвал в нём имена пропагандистов и привёл высказывания, которые служат оружием войны России против Украины.



Пять лет назад эксперты из разных стран объединились для поддержки демократии, верховенства права и суверенитета государств в Западной, Центральной и Восточной Европе и Евразии. Среди профессиональных интересов этого профессионального аналитического центра – выявление сетей групп ненависти, противодействие пропаганде, фейкам и лжи, сопротивление экспорту коррупционных схем и другим преступлениям против прав и свобод человека.



В новом исследовании iSANS подробно изучает влияние пропагандистских идей на умонастроения населения России и Беларуси. Власти России активно используют для пропаганды антиукраинских идей федеральные "Первый", "Россия-1", "НТВ" и другие телеканалы, крупные печатные издания и социальные сети. В Беларуси авторитарному режиму Александра Лукашенко служат "Беларусь 1", БелТА, "АТН" и другие средства массовой информации, связанные с государственной Белтелерадиокомпанией. При этом режим Лукашенко следует за путинской политикой. Сколько людей в России и Беларуси профессионально заняты пропагандой? В Союзе журналистов России состоит около 70 тысяч человек, более 1 тысячи человек – в белорусском, но, конечно, число пропагандистов не определяется принадлежностью к этим организациям. Второй год в России действует открытая военная цензура, независимые СМИ уничтожены, а выживающие внутри страны служат режиму с разной степенью лояльности, некоторые стали частью машины пропаганды.

Улик злоупотребления свободой русского слова множество

Международное правосудие ранее неоднократно устанавливало чёткую связь между злоупотреблением словом и массовыми убийствами и совершением преступлений, включая преступленеия геноцида. Такие действия преступны и по российским, и по белорусским законам, но в криминализированных государствах права и свободы человека беззащитны перед произволом власти. Пропаганда служила нацистскому режиму в Германии и на оккупированных территориях для преследования и истребления евреев. Большевистская пропаганда стала оружием вождей Октябрьского мятежа, нормой в СССР. Пропаганда активно использовалась во время вооруженного конфликта в бывшей Югославии. Пропаганда стоит за геноцидом тутси в Руанде, этническим насилием в Кении и Кот-д’Ивуар и за войной России против Украины.



Улик злоупотребления свободой русского слова множество. Опасный накал языка ненависти повышался в течение десятка лет постепенно. Прямым призывам к уничтожению граждан Украины предшествовали обтекаемые "философские" высказывания, замаскированные под "точку зрения". Они как бы зондировали настроения людей, запугивали их, сеяли недоверие и презрение, прокладывали дорогу призывам бояться, калечить, убивать.



iSANS изучила идеологические концепции и утверждения путинской пропаганды с 2014 года, а с февраля по апрель года нынешнего отслеживала сообщения в государственных и близких к властям СМИ России и Беларуси, в Telegram-каналах, социальных сетях, видеозаписи на разных хостингах, собирала доказательства призывов к геноциду, заявлений вроде "Украина не существует". Авторы доклада проанализировали три десятка источников и отобрали более 200 высказываний, цитат из статей, телеэфиров, каналов и аккаунтов в социальных сетях за период с начала 2021-го по май 2023 года, фокусируясь на заявлениях госслужащих и работников подконтрольных власти медиа. Доклад приводит также образцы наиболее резких, получивших широкую известность высказываний военных блогеров, "военкоров" и "Z-активистов". "В работу отбирались призывы уничтожать украинцев как представителей национальной группы, а не военнослужащих ВСУ, являющихся комбатантами, или политического руководства Украины", – подчеркивают специалисты iSANS.

Анализ подтвердил, что идеологическая атмосфера в России и Беларуси начала сгущаться задолго до аннексии Крыма и военного вмешательства на Донбассе в 2014 году. Еще в 2000 году один из идеологов русского неоипмериализма Александр Дугин писал: "Украина как государство не имеет никакого геополитического смысла. У нее нет ни особенной культурной вести универсального значения, ни географической уникальности, ни этнической исключительности". Мнение про "исконно российские земли" подхватила пропаганда, активно используя мифологию Второй мировой войны. Параллельно извращалось значение национально-освободительных движений в Восточной Европе, в том числе в Украине и странах Балтии. Культивировались зависть, презрение и ненависть к мнимому источнику неудач – враждебному Западу, якобы поставившему "великую Россию" в 1990-е годы на колени. На восьмой год войны в Донбассе в июле 2021 года на сайте российского президента вышла статья "Об историческом единстве русских и украинцев". "Стену, возникшую между Россией и Украиной, воспринимаю как трагедию… Украинцы и русские – один народ, единое целое… Современная Украина – полностью детище советской эпохи… Большая русская нация – триединый народ, состоявший из великороссов, малороссов и белорусов… Украина... создавалась за счёт исторической России… Россия фактически была ограблена", – считает Владимир Путин.



Путинская версия истории фактически гласит, что украинский и белорусский народы придуманы врагами России, значит, нет никакого международного военного конфликта. Это и послужило идеологическим обоснованием полномасштабного вторжения российской армии в Украину 24 февраля 2022 года. Но как быть с жителями Украины, которые "не принимают тезис о едином народе, отказываются считать себя составной частью русского народа, не желают "русифицироваться", продолжают считать себя украинцами? Весной 2022 года РИА "Новости" опубликовало статью политтехнолога Тимофея Сергейцева "Что Россия должна сделать с Украиной". Сергейцев считает, что России нужен "комплекс мероприятий по отношению к нацифицированной массе населения" Украины, перевоспитание, "которое достигается идеологическими репрессиями (подавлением)". Сергейцев выдвигает тезис о коллективной вине украинцев: "Денацификация необходима, когда значительная часть народа – вероятнее всего, его большинство – освоена и втянута нацистским режимом в свою политику. То есть тогда, когда не работает гипотеза "народ хороший – власть плохая… помимо верхушки, виновна и значительная часть народной массы, которая является пассивными нацистами, пособниками нацизма".

С 2014 года агрессивные намерения Кремля российской власти получили новую формулировку: если прежде в Кремле назначали нацистами в основном участников украинских добровольческих батальонов, то затем в "плохие" добавили руководство и частично народ Украины: "под подозрением" оказались от двух до пять миллионов человек. Текст активной сторонницы "Русского мира" Виктории Никифоровой "За что Россия борется на Украине" вышел прошлой весной также на сайте РИА "Новости". Вот фрагмент: "Мы не учим своих детей убивать. Это мерзко, дорогие украинцы. "Калибры" и "Искандеры" доносят до вас сегодня именно эту простую мысль".



Статьи Сергейцева и Никифоровой вышли в свет вскоре после многочисленных злодеяний российских военных против мирного населения в Буче. Эти публикации и сейчас доступны в сети. Тем временем "в поле" работают российские пропагандисты статусом пониже, зато – многие из них – со значительными аудиториями. Они, не полагаясь на красивые метафоры, говорят прямо: "Да, мы должны уничтожить часть украинцев, если они не "излечатся" от нацизма".

Генпрокуратура Украины оценивает число совершенных российской армией военных преступлений в 90 тысяч, органы международного правосудия и эксперты также говорят о десятках тысяч военных преступлений. Не вызывает сомнений, что пропагандистская машина Кремля – прямой соучасник многих из этих злодеяний. Международное право накопило в изучении пропаганды весомый опыт. Иерусалимский центр по предупреждению геноцида описал схему языка геноцида в 2018 году. Она заключается в так называемых пяти D+ (по первым буквам терминов на английском языке): дегуманизация, демонизация, делигитимация, дезинформация, отказ, угрозы, прославление террора.



Призывы к геноциду украинцев в российской и белорусской пропаганде, примеры публичного оправдания преступлений и призывы к уничтожению Украины эксперты iSANS обнаружили, в частности, в высказываниях Дмитрия Медведева, заместителя председателя Совета безопасности РФ; Константина Малофеева, владельца телеканала "Царьград-ТВ"; Сергея Мардана, обозревателя радио "Комсомольская правда"; Андрея Ткачёва, священника Русской православной церкви; Бориса Корчевникова, ведущего и гендиректора православного телеканала "Спас"; Дмитрия Рогозина, главы госкорпорации "Роскосмос" (2018-2022); депутатов Госдумы РФ Петра Толстого, Виталия Милонова, Андрея Гурулёва; "военкора" и пропагандиста Владлена Татарского; Антона Красовского, телеведущего RT; Александра Шпаковского, близкого к белорусской власти и пророссийского эксперта. Этот список можно продолжить по каждой из "пяти D".



На основе анализа пропагандистских СМИ и событий, связанных с войной против Украины, эксперты iSANS заключают: "Зверства, совершаемые российскими военными на территории Украины, да и сам факт преступной агрессии являются прямым следствием продолжительной кампании ненависти в российских и белорусских государственных или контролируемых государством изданиях... Идеологи войны демонизировали, расчеловечивали украинцев, обвиняя их во всех грехах и приписывая им «нечеловеческие» свойства, но на самом деле они в буквальном смысле расчеловечивали российских граждан и военнослужащих, делая их безжалостными убийцами, снимая с них моральные преграды к насилию над мирным населением". "Фактически, заявленная Кремлем в качестве ключевой цели нападения на Украину "денацификация" является казуистическим термином, камуфлирующим реальные устремления российского руководства – "деукраинизация", уничтожение украинской идентичности и государственности, установление российского контроля над этой страной и живущими там людьми", – заключают исследователи.



Геноцид – намеренные и спланированные действия, направленные на сознательное уничтожение групп людей, в частности, по национальному признаку. Доказать "намеренные и спланированные действия", как показывает практика, сложно, может быть, поэтому органы международного правосудия пока выдвигают обвинения против руководства России по другим категориям военных преступлений. В марте Международный суд в Гааге выписал ордера на арест Владимира Путина и уполномоченной при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой за незаконную депортацию украинских детей (эти преступления наказываются согласно статье II Конвенции о предупреждении преступления геноцида). Многие международные организации и инициативы, как и iSANS, собирают новые и новые доказательства для того, чтобы преступники предстали перед справедливым судом и были наказаны.

Марина Охримовская – главный редактор сайта "Швейцария для всех", специально для Радио Свобода