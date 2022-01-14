Суд оправдал координатора Gulagu.net Бориса Ушакова

Суд в Москве вынес оправдательный приговор в отношении координатора проекта Gulagu.net во Владимирской области Бориса Ушакова, которого обвиняли в изнасиловании бывшего следователя МВД. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Ушакова задержали летом 2020 года. Находясь под арестом, он заявил, что сотрудники правоохранительных органов, угрожая расправой, принуждали его дать ложные показания против основателя Gulagu.net Владимира Осечкина. Эти показания могли быть использованы для экстрадиции Осечкина из Франции, куда он эмигрировал в 2015 году.

Находясь под стражей, Ушаков объявлял "сухую" голодовку и заявлял о попытках создать невыносимые условия содержания с целью доведения его до самоубийства. Осечкин написал заявления в Генпрокуратуру, ФСИН и Следственный комитет, в которых указал, что Ушакову грозят пытки.

По версии следствия, Ушаков изнасиловал потерпевшую, угрожая ей убийством. Правозащитник настаивал на том, что дело сфабриковано, и он стал жертвой оговора.

Борис Ушаков много лет сотрудничает с проектом Gulagu.net. Он долгое время жил и работал в Саратове, в последнее время представлял интересы осужденных во Владимирской области.

Ушаков был экспертом Совета по правам человека при президенте России, для которого в ноябре 2016 года подготовил доклад о нарушении прав заключенных в саратовском управлении ФСИН, включая пытки осужденных в ОТБ-1.