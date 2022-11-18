Суд оправдал охранника "Ельцин-центра", обвинённого в вандализме

Свердловский областной суд в связи с отсутствием состава преступления оправдал бывшего охранника "Ельцин Центра" Александра Васильева, который пририсовал глаза абстрактным фигурам на картине Анны Лепорской — ученицы художника Казимира Малевича. Об этом сообщает РИА Новости.

В конце августа районный суд в Екатеринбурге признал Васильева виновным в вандализме и приговорил его к 180 часам обязательных работ. Также ему назначили принудительное амбулаторное лечение у психиатра. Защита бывшего охранника "Ельцин Центра" обжаловала приговор.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявлял, что, по его мнению, охранник "не сделал ничего такого". "Наверняка картина стала стоить в 10 раз дороже, потому что обрела новый смысл, прозрела", — сказал он.

Инцидент произошёл в начале декабря прошлого года. Васильев подрабатывал охранником на выставке в "Ельцин Центре" о Малевиче и его учениках. В свой первый день работы он пририсовал ручкой глаза абстрактным лицам на картине Анны Лепорской "Три фигуры". По его словам, это предложили сделать посетители-подростки, а саму картину он принял за детские рисунки.

Судья решила, что в действиях Васильева усматривались хулиганские побуждения и что, рисуя глаза, он осознавал свои действия. При этом ранее экспертиза диагностировала у него ментальное расстройство. Васильев - ветеран первой чеченской войны.

Картину удалось быстро восстановить, стоимость реставрации полностью покрыла страховка, но Третьяковская галерея, которая передала полотно из своего собрания на выставку в Екатеринбург, отказалась от прекращения дела по статье о вандализме.