Тверской районный суд в Москве оштрафовал на 50 тысяч рублей заслуженную артистку России Татьяну Рудину по делу о дискредитации российской армии. Её обвинили в создании "негативного отношения к проводимой военной операции". Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

63-летняя актриса наказана за пост в социальных сетях. В начале марта в России ввели административную и уголовную ответственность за дискредитацию действий российской армии, суды признают таковой антивоенные выступления граждан.

Рудина стала одной из представителей российских деятелей культуры, которые поддержали обращение писателя Михаила Зыгаря, призвавшего прекратить вторжение России в Украину. Административное дело против себя она не комментировала.

Рудина — артистка Московского драматического театра им. Ермоловой, служила в "Ленкоме". Широкой публике она известна по роли в сериале "Таксистка". Она подписывалась под открытыми письмами в поддержку оппозиционера Алексея Навального, украинского режиссёра Олега Сенцова, и Украины.

Во вторник Тверской суд рассматривал также дело против актрисы Кристины Асмус, призвавшей в инстаграме остановить войну с Украиной. Рассмотрение дела было перенесено. Актриса удалила запись. Её адвокат сказал журналистам, что если бы она действительно выступала против российской военной операции, он бы не стал её защищать.

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