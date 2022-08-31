На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии

Против актрисы Кристины Асмус, известной ролями в сериале "Интерны" и фильме "Текст", возбудили дело по административной статье о дискредитации российской армии. Карточка дела опубликована на сайте Мосгорсуда.
В чём именно её обвиняют, неизвестно. Заседание по делу назначено на 6 сентября 2022 года. Асмус грозит штраф до 50 тысяч рублей.
Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией".
- По данным правозащитного проекта "ОВД-Инфо", по этой статье завели уже более 3800 дел. За повторную дискредитацию вооружённых сил России грозит уголовная ответственность со сроком до трёх лет лишения свободы.
- В ноябре Русская служба Би-би-си рассказывала, что крупнейший российский медиахолдинг "Газпром-медиа", отказался от съёмки артистов, выступающих в поддержку российской оппозиции, в том числе Алексея Навального. В тексте говорилось, что от сотрудничества с актёрами отказываются не только проекты холдинга, но и работающие с ними компании, а это почти весь кинорынок в России.
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