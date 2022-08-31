На актрису Кристину Асмус завели дело о дискредитации армии

Против актрисы Кристины Асмус, известной ролями в сериале "Интерны" и фильме "Текст", возбудили дело по административной статье о дискредитации российской армии. Карточка дела опубликована на сайте Мосгорсуда.

В чём именно её обвиняют, неизвестно. Заседание по делу назначено на 6 сентября 2022 года. Асмус грозит штраф до 50 тысяч рублей.

Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после вторжения России в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией".