Суд оштрафовал Ходорковского по статье, утратившей силу

Мещанский суд Москвы оштрафовал бизнесмена и бывшего совладельца нефтяной компании ЮКОС Михаила Ходорковского на 300 тысяч рублей за нарушение правил маркировки иноагента. Об этом сообщили ТАСС в суде.

Минюст включил Ходорковского в реестр физических лиц– "иностранных агентов" 20 мая. По утверждению ведомства, бизнесмен получал финансирование с Украины на осуществление политической деятельности.

Как отметил глава международной "Агоры" Павел Чиков, суд признал Михаила Ходорковского виновным по статье, утратившей силу и назначил штраф, не предусмотренный законом.

Дело в том, что в соответствии с федеральным законом о внесении изменений в российский Кодекс об административных правонарушениях, который был принят 29 декабря, для всех иностранных агентов действует единая ответственность. Она предполагает штрафы для граждан в размере до 50 тысяч рублей. Каким образом суд назначил Ходорковскому штраф в 300 тысяч рублей, неизвестно. Такую сумму можно назначить только должностному лицу организации либо незарегистрированного объединения, включенного в реестр иностранных агентов.