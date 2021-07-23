Суд оштрафовал москвичку, которая не надела маску в МФЦ

Суд в Москве оштрафовал на четыре тысячи рублей Валентину Муженскую, которую с применением силы задержала полиция за отказ надеть маску. Москвичку признали виновной в неповиновении полиции.

Муженскую задержали 25 июня в московском многофункциональном центре. Туда она приехала, чтобы восстановить потерянную социальную карту. По словам москвички, вначале она была в маске, но затем ненадолго сняла её из-за жары.

В помещение вошёл сотрудник правоохранительных органов, который сначала предложил Муженской пройти с ним, а после её отказа задержал женщину с применением силы.

В отделе полиции на москвичку составили протокол о нарушении санитарных мер. Муженская написала заявление на полицейского, настаивая на том, что он превысил служебные полномочия. Задержанная зафиксировала в травмопункте ушибы рук и ног.

На Муженскую завели уголовное дело о применении насилия в отношении полицейского. В середине июля прокуратура Москвы постановление о возбуждении уголовного дела отменила. Адвокат связал решение прокуратуры с общественной оглаской.

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