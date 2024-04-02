Суд оштрафовал жительницу Астрахани за радужный флаг с соцсети

Cуд в Астрахани признал местную жительницу Оксану Савич виновной в демонстрации экстремистской символики из-за публикации в "ВКонтакте" фото с радужным флагом ЛГБТ. Ей назначили штраф в одну тысячу рублей.
В протоколе говорится, что 24-летняя Савич выложила в социальной сети фото с изображением "радуга". В суде она пояснила, что опубликовала картинку в 2016 году, когда движение ЛГБТ еще не была запрещено в России.
Параллельно в Кировском суде Астрахани находится административное дело в отношении Оксаны Савич о пропаганде ЛГБТ. Материал будет рассмотрен 11 апреля – ей грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
В день вынесения постановления Савич из-за фото с радужным флагом суд также рассмотрел ещё один протокол по статье о демонстрации экстремистской символики, но вернул его в полицию из-за процессуальных нарушений. Подробности этого дела в настоящий момент неизвестны.
- В конце ноября Верховный суд России признал "международное общественное движение ЛГБТ движение" экстремистской организацией и запретил его. Правозащитники и юристы подчеркивают: чётких критериев, что именно может являться его пропагандой, нет.
- С декабря 2022 года в России запрещено распространение позитивной информации о гомосексуальности, бисексуальности и трансгендерности. За это предусмотрены штрафы до 400 тысяч рублей для граждан и до пяти миллионов рублей для организаций.
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