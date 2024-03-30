Сотрудников ЛГБТ-клуба в Оренбурге внесли в список экстремистов

Росфинмониторинг внёс в список террористов и экстремистов арт-директора и администратора оренбургского ночного клуба Pose, на который пожаловались из-за пропаганды ЛГБТ. Имена Дианы Камильяновой и Александра Климова опубликованы на сайте ведомства. Их счета в российских банках должны быть заблокированы.

Ранее в марте суд в Оренбурге оправила Камильянову и Климова под арест по делу о создании отделения экстремистской организации. Речь идёт о несуществующем "международном общественном объединении ЛГБТ", ранее запрещённом российскими властями.

Следствие установило, что обвиняемые обеспечивали работу бара Pose, "являясь лицами с нетрадиционной сексуальной ориентацией, действуя группой лиц по предварительному сговору с неустановленными следствием лицами, которые также поддерживают взгляды и деятельность запрещённого международного общественного объединения".

"Международное общественное движение ЛГБТ" в ноябре было запрещено в России решением Верховного суда по запросу министерства юстиции. Запрещённой организации на самом деле не существует, но суд решил, что активистов ЛГБТ+ в мире объединяют общие признаки, которые можно посчитать участием в одном движении.

За сотрудничество с экстремистскими организациями в России полагается уголовное преследование. Сотрудникам оренбургского клуба грозит до 10 лет лишения свободы.