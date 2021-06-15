Суд оставил экс-директора "Открытой России" Андрея Пивоварова под арестом

Суд в Краснодаре признал законным арест на два месяца петербургского политика и бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова. Он находится в СИЗО по делу о сотрудничестве с нежелательной организацией за пост в фейсбуке.

Андрей Пивоваров участвовал в заседании по видеосвязи из изолятора - сообщает Север.Реалии.

Адвокаты на суде заявили, что Пивоваров не размещал в фейсбуке публикацию, из-за которой его обвиняют. Речь идёт о репосте публикации с призывом поддержать независимых кандидатов на муниципальных выборах на странице Пивоварова в фейсбуке. По версии следствия, таким образом он принял участие в деятельности "нежелательной организации". Страницу Пивоварова, однако, администрировали несколько человек. Бывшая сотрудница "Открытой России" Мария Кузнецова официально подтвердила, что этот конкретный репост сделала она.

Адвокат Сергей Бадамшин заявил ходатайство следователю об отмене меры пресечения и прекращении уголовного дела в отношении Андрея Пивоварова из-за отсутствия события преступления. В нём отказали.

Суд приобщил к материалам дела все поручительства, которые написали несколько десятков муниципальных депутатов из Москвы и Петербурга, журналисты и общественные деятели, однако не прислушался к ним.