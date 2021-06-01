Би-би-си: дело на Андрея Пивоварова завели из-за поста в фейсбуке

Уголовное дело в отношении бывшего исполнительного директора "Открытой России" Андрея Пивоварова по статье об осуществлении деятельности нежелательной организации возбудили из-за поста в фейсбуке. Об этом сообщает Русская служба Би-би-си со ссылкой на постановление о возбуждении дела.

Следователи называют публикацию "информационным материалом" проекта поддержки независимых кандидатов на муниципальных выборах "Объединенные демократы" и считают, что он содержит агитацию по сбору средств.



По версии следствия, Пивоваров опубликовал пост 12 августа 2020 года около 13 часов, находясь в Краснодаре на улице Чекистов. При этом , как считает следствие, он имел умысел на участие в деятельности нежелательной организации "Открытая Россия".

Как отмечают журналисты Би-би-си, в постановлении о возбуждении дела следователи вероятно ошиблись датой. 12 августа на странице Пивоварова постов, которые бы совпадали с описанием следствия, нет. Скорее всего, имеется в виду репост записи кубанского независимого депутата Александра Коровайного, который Пивоваров сделал у себя на странице в Фейсбуке 13 августа. В нём рассказывается об избирательной кампании по выборам в Гордуму Краснодара активистки "Открытой России" Яны Антоновой.

Уголовное дело в отношении Пивоварова возбудил 29 мая следственный отдел по Западному округу Краснодара. Статья об осуществлении деятельности нежелательной организации предусматривает от двух до шести лет лишения свободы.

Вчера в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге Андрея Пивоварова сняли с самолёта и задержали. После допроса в Следственном комитете он сообщил, что против него возбуждено уголовное дело.

Ранее общественная организация "Открытая Россия" объявила о самоликвидации. Поводом для этого стало готовящееся ужесточение уголовного наказания по статье о деятельности нежелательных организаций.

Нежелательной может быть признана любая неправительственная организация, которая, по мнению генерального прокурора или его заместителя, представляет "угрозу безопасности государства и основам конституционного строя". Сотрудничать с такими организациями запрещено.