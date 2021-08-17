Суд освободил подростков по делу о "взрыве ФСБ в Minecraft"

Суд в Канске (Красноярский край) изменил меру пресечения для двух 15-летних подростков, обвиняемых в прохождении обучения для террористической деятельности. Дениса Михайленко отпустили из-под стражи, а Богдана Андреева - из-под домашнего ареста. Мерой пресечения для них избран запрет определённых действий. Об этом сообщает адвокат Павел Чиков в своем телеграм-канале.

Андрееву суд разрешил пользоваться интернетом и учиться в школе, чтобы он мог закончить 9 классов. Михайленко суд полностью запретил пользоваться интернетом, - сообщает Сибирь.Реалии.

Ранее суд освободил из СИЗО третьего обвиняемого по этому делу Никиту Уварова. Он провёл под стражей почти год.

Дело рассматривает 1-й Восточный окружной военный суд Хабаровска на выездном заседании в Канске. Объявлен перерыв в заседании до 9 ноября.

Школьников задержали летом 2020 года после расклеивания листовок в поддержку аспиранта МГУ Азата Мифтахова, приговорённого в январе 2021 года к шести годам колонии по делу об изготовлении взрывного устройства. Одна из листовок оказалась на здании ФСБ. Сотрудники ведомства отобрали у детей телефоны, получили доступ к переписке, в которой прочитали о том, что школьники построили в компьютерной игре Minecraft здание ФСБ и планировали его взорвать ради шутки. В итоге их обвинили в прохождении обучения в целях осуществления террористической деятельности "с целью изменения существующего в РФ государственного и политического устройства , а также мести за несправедливо и ошибочно, по их мнению, осуждённых единомышленников"

Двое задержанных признали вину, как утверждается, под "давлением и угрозами". Дело против школьников о "взрыве ФСБ в Minecraft" вызвало большой общественный резонанс.