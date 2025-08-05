Суд отказал в удовлетворении жалобы на ликвидацию "Фонда Ройзмана"

Свердловский областной суд во вторник отказал в удовлетворении апелляционной жалобы на решение о ликвидации "Фонда Ройзмана".

Решение суда низшей инстанции, вынесенное в апреле 2025 года, оставили без изменения, передаёт "Интерфакс". Агентство отмечает, что жалоба рассматривалась при закрытых дверях. Коллегия судей сослалась на то, что на заседании приводилась информация о несовершеннолетних.

14 апреля Октябрьский районный суд Екатеринбурга постановил закрыть благотворительный "Фонд Ройзмана" по иску Минюста. Представитель ведомства заявил на слушаниях о нецелевом расходовании организацией средств, которые были собраны на лечение больных детей.

1 августа фонд провёл последний приём. Попрощаться с сотрудниками пришли семьи детей, которые получали помощь организации.

Основатель фонда, бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман считает, что нарушения при проверке осенью 2024 года, на которые ссылаются власти, не были значимыми, а акт Минюста составили "с искажением истинного состояния дел".

"Фонд Ройзмана", зарегистрированный в 2015 году, помогал людям, попавшим в тяжелую жизненную ситуацию, в том числе, семьям с тяжело больными детьми.

Осенью 2022 года Евгений Ройзман - бывший депутат Госдумы и оппозиционный мэр Екатеринбурга с 2013 по 2018 годы - был включен в реестр так называемых иностранных агентов. В мае 2023 года политику назначили крупный штраф по уголовному делу о дискредитации армии.



