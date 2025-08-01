Благотворительный фонд Ройзмана закрылся по решению суда

Благотворительный фонд бывшего мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана 1 августа провёл последний приём. Районный суд 14 апреля постановил ликвидировать его по требованию министерства юстиции.

Как заявлялось, поводом стали нарушения, которые чиновники нашли во время проверки в сентябре–октябре 2024 года. Ройзман считает, что нарушения не были значимыми, а акт Минюста был составлен "с искажением истинного состояния дел".

Ройзман основал фонд в 2015 году будучи мэром Екатеринбурга. Организация помогала тяжёлобольным людям, в том числе детям, поддерживала некоммерческие инициативы в регионе и оказывала адресную помощь в трудных жизненных ситуациях. В пятницу попрощаться с фондом пришли семьи детей, которые получали помощь организации, передаёт издание It’s My City.

Ройзман — бывший депутат Госдумы и оппозиционный мэр Екатеринбурга с 2013 по 2018 годы. В ноябре 2022 года российские власти признали его так называемым иностранным агентом, а в 2023 году осудили по уголовной статье о дискредитации российской армии.