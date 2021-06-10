Суд отказался исключить "Альянс врачей" из реестра НКО-иноагентов

Суд Москвы отказался исключить профсоюз "Альянс врачей" из реестра "иностранных агентов". Об этом сообщает глава международной правозащитной группы "Агора" Павел Чиков. Решение суда будет обжаловано, заявили правозащитники.

Как отметил адвокат Федор Сирош, на предыдущем судебном заседании Минюст предоставил несколько документов, которые послужили доказательством для включения профсоюза в реестр "иностранных агентов". Среди них справка, в которой указано, что "Альянс врачей" осуществляет деятельность, не соответствующую его уставным целям. Например, глава организации Анастасия Васильева призывала к участию в митингах и была оштрафована за участие в них. Это, по мнению Минюста, доказывает политическую составляющую деятельности профсоюза.

Чиновники Минюста также утверждают, что в прошлом году профсоюзу якобы поступило 47 платежей из "иностранных источников" на общую сумму почти 70 тысяч рублей. Вместе с тем, отмечают правозащитники, в ведомстве не указали конкретные данные иностранных источников. Защита же представила в суд расширенные банковские выписки, подтверждающие отсутствие иностранного финансирования, отметил Чиков.

Профсоюз "Альянс врачей" внесли в реестр "иностранных агентов" в марте. Из опубликованных документов следовало, что организация попала в список из-за пожертвований из Сингапура, Финляндии, Германии, Великобритании, Чехии, Норвегии, Беларуси и Украины. Пресс-секретарь "Альянса врачей" Александра Захарова утверждала, что у профсоюза нет данных о пожертвованиях из этих стран.

"Альянс врачей" был создан в 2018 году. Организация заявляет своей целью борьбу за справедливую заработную плату и достойные условия труда для российских медицинских работников. Возглавляет "Альянс врачей" офтальмолог Анастасия Васильева – лечащий врач оппозиционного политика Алексея Навального.

В настоящее время Анастасия Васильева проходит подозреваемой по так называемому санитарному делу - о нарушении эпидемиологических правил на митингах в поддержку Навального в январе 2021 года.