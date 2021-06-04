Суд отклонил апелляцию "Медузы" на включение в список СМИ-"иноагентов"

Замоскворецкий суд Москвы отклонил иск издания "Медуза", которое оспаривало включение его в список СМИ-"иностранных агентов".

Об этом сообщила в пятницу сама "Медуза". Как утверждает издание, Минюст России не смог приобщить к делу документы, подтверждающие его иностранное финансирование издания, предоставив лишь справку из Росфинмониторинга для служебного пользования, которую нельзя приобщить к делу. "Медуза" намерена обжаловать решение суда.

"Медузу" включили в список СМИ-"иноагентов" 23 апреля. На суде выяснилось, что это произошло на основе обращения бывшего члена Общественной наблюдательной комиссии Москвы Александра Ионова. Издание не согласилось с решением российских властей и обжаловало его. При этом "Медуза" выполняет требование приказа Роскомнадзора о маркировке своих материалов на сайте и в соцсетях.

Издание "Медуза" создано частью бывшей команды Ленты.ру в 2014 году. Оно базируется в Риге. По российскому закону, СМИ могут признать "иноагентом", если его штаб-квартира расположена за рубежом и если оно имеет иностранное финансирование.

Издание VTimes, включённое в список СМИ-"иноагентов" вскоре после "Медузы", объявило о своём закрытии в связи с отказом рекламодателей с ним сотрудничать.

В списке СМИ-"иноагентов" сейчас 20 позиций, включая Радио Свободная Европа/Радио Свобода и проекты медиакорпорации. Радио Свобода неоднократно подчёркивало, что не согласно с таким решением российских властей. Решения ведомств и судов, связанные со статусом СМИ-"иноагента", оспариваются в судах. Пока прецедентов удовлетворения апелляций не было.