"Медуза" рассказала о подготовке "блокады" иностранных СМИ в России

Большинство работающих на русском языке иностранных СМИ могут получить в России статус иностранного агента. Это ограничит их возможности достигать российской аудитории. Такая возможность обсуждалась на заседании Совета безопасности страны, сообщает издание "Медуза" со ссылкой на близкий к правительству анонимный источник.

Заседание Совета, о котором рассказывает "Медуза" состоялось 16 апреля, в нём принимали участие президент России Владимир Путин, заместитель главы Совета Дмитрий Медведев, секретарь организации Николай Патрушев, руководитель Администрации президента Антон Вайно, министры внутренних и иностранных дел, обороны, руководители ФСБ и Службы внешней разведки.

По словам собеседника "Медузы", на встрече обсуждалась "блокада" иностранных СМИ на русском языке. Список их не составлялся, но в первую очередь подразумевались издания с участием государственного финансирования, например, Би-би-си.

26 марта состоялось ещё одно заседание организации, на котором, по официальным данным, обсуждалась "международная информационная безопасность". Во вступительном слове президент Путин заявил, что Москва выступает за "незыблемость цифрового суверенитета" и за разработку универсальных правил "ответственного поведения государств в информационном пространстве". Шла ли речь только об интернет-технологиях, или о медиа тоже — из официального сообщения понять нельзя.

Закон о СМИ — иностранных агентах в России был принят в 2017 году, его действие несколько раз ужесточалось. Существующие правила работы для таких изданий создают фактически невыполнимые требования маркировки контента, вынуждают их создавать юридическое лицо в России и отчитываться о финансах российским властям.

Статус иностранного агента усложняет цитирование материалов редакций другими журналистами, общение с государственными органами, и фактически лишает СМИ возможности привлекать рекламодателей. Невыполнение условий может повлечь блокировку ресурса в России и уголовные дела против его менеджмента.

До недавнего времени в реестр были включены только редакции, финансируемые Конгрессом США, — подразделения Радио Свободная Европа/Радио Свобода и Голос Америки. Список начал расширяться в 2020 году, отдельно был принят закон, позволяющий признать СМИ-иностранным агентом фактически любого человека, а не организацию.

23 апреля российское министерство юстиции включило в реестр СМИ-иностранных агентов "Медузу". Редакция объявила, что это разрушает её бизнес-модель, основанную на продажах рекламы. Издание объявило о резких сокращениях расходов и попросило у читателей финансовой помощи.