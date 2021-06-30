В "Матросской тишине" заявили, что Навальный дважды говорил о побеге

Алексей Навальный дважды высказывался о намерении совершить побег. Как пишет ТАСС, об этом говорится в решении Преображенского суда Москвы, который 25 июня признал законным постановку Навального на учет как склонного к побегу.

В решении суда говорится, что в ходе заседания комиссии по постановке на профилактический учет был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. Он сообщил о двух случаях публичного высказывания Навальным о намерении совершить побег.

"Решением комиссии он поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на 3 месяца", - следует из решения суда.

Навальный объяснил свои слова про побег из "Матросской тишины" шуткой, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление суда.

На учет в качестве склонного к побегу Навальный был поставлен профилактической комиссией СИЗО середине февраля. За день до этого он пошутил в инстаграме, что заточит ложку и сделает из нее оружие. Из-за специального учета ему каждый час необходимо отмечаться в администрации колонии, где он сейчас отбывает наказание. Этот процесс не прерывается и ночью: во время сна его присутствие в кровати каждый час должен проверять сотрудник ФСИН. Политик жалуется, что во время каждой такой проверки его будят: это приводит к лишению его восьмичасового сна. Адвокаты интерпретируют происходящее как пытку.

Ранее политик пытался оспорить постановку на учет в Петушинском районном суде Владимирской области. Тогда ответчиком выступила исправительная колония в Покрове, где политик отбывает заключение. Суд отклонил иск оппозиционера.

2 февраля Симоновский суд Москвы отправил Алексея Навального в колонию по уголовному делу "Ив Роше" 2013 года, первый приговор по которому Европейский суд по правам человека потребовал пересмотреть. Оппозиционер должен будет провести в заключении около двух с половиной лет.