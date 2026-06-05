Суд отклонил иск доносчика Бородина к Пугачевой

Пресненский суд Москвы отклонил иск провластного активиста Виталия Бородина к певице Алле Пугачевой о защите чести и деловой репутации, этом пишет "Медуза" со ссылкой на юристов певицы. Бородин - автор множества доносов на российских деятелей культуры и общественных деятелей.



Поводом для иска стал восьмисекундный фрагмент интервью Пугачевой Катерине Гордеевой, вышедшего на YouTube в сентябре 2025 года. В нём певица называет войну войной и произносит: "Бородин, приготовься! Доносчики и стукачи, внимание!". В своем иске Бородин требовал опровержения, удаления видео и пяти миллионов рублей компенсации.



Защита певицы настаивала на том, что слова "доносчики и стукачи" к Бородину напрямую не обращались, что подтвердили эксперты-лингвисты.



Когда в суде Бородин заявил, что никогда не слышал, чтобы его называли "доносчиком и стукачом", юристы предъявили 80 страниц публикаций в медиа, где фигурируют именно эти определения. Бородин назвал решение суда не соответствующим фактам и пообещал его обжаловать.

Пугачева и её муж Максим Галкин вместе с детьми уехали из России в 2022 году, после российского вторжения в Украину. Галкина, крикиковавшего действия России, включили в реестр "иностранных агентов".

В апреле 2023 году Бородин обращался в Генпрокуратуру РФ с просьбой проверить Аллу Пугачёву на предмет финансирования ВСУ. Он заявил, что певица продолжает критиковать войну.

В апреле 2026 года после доноса Бородина в Москве отменили фестиваль поклонников певицы "Пугачёвская весна".