Суд отклонил иск москвички, чью дочь забрали из-за аватарки с "Джавелиной"

Суд в Москве отклонил иск Елены Жоликер к сотрудникам отдела по делам несовершеннолетних и полиции, которые опрашивали её 10-летнюю дочь Варвару. Об сообщила "ОВД-Инфо" адвокат Татьяна Соломина.

Истица требовала признать действия полиции по отношению к её дочери чрезмерными и незаконными.

В октябре полиция забрала пятиклассницу с уроков, после того как директор школы написала донос из-за аватарки, которую девочка использовала в чате с одноклассниками. На ней была изображена "Святая Джавелина" в сине-желтых цветах с надписью "Слава Украине". До этого мать вызывали в школу из-за того, что её дочь пропускала патриотические уроки "Разговоры о важном".

Как рассказала Жоликер Радио Свобода, её и дочь с применением силы доставили в полицию, где в течение четырех часов не предоставляли возможность есть, пить и ходить в туалет. Десятилетнюю девочки сотрудники Центра "Э" и ФСБ спрашивали об отношении к политике и о её аватарке в мессенджере

После опроса сотрудники полиции пришли домой к семье и, не предъявив никаких документов, провели обыск в квартире, угрожая в случае сопротивления забрать у матери детей. Они изучали переписки и историю поиска в телефоне и ноутбуке. Затем, по словам Жоликер, они заинтересовались цветовым решением интерьера. Они запечатлели в акте осмотра помещения, что горшки, ковер в детской и одна занавеска в квартире жёлтого цвета, а также сфотографировали картинку детей со словом "мир", рассказала мать школьницы Радио Свобода.

Вскоре комиссия по делам несовершеннолетних поставила семью на профилактический учет, а Елену Жоликер, которая воспитывает двух дочерей одна, признали виновной в ненадлежащем исполнении родительских обязанностей. Жоликер пыталась оспорить постановку на учет в суде, но безуспешно. В итоге семья уехала из России.

Изображение Святой Джавелины - девы Марии, держащей на руках вместо младенца Иисуса противотанковый комплекс "Джавелин", было создано канадцем Кристианом Борисом. Он распространил этот рисунок, собирая помощь ВСУ. МИД России ввёл санкции в отношении Бориса.