МИД РФ ввел санкции против создателя ресурса "Святая Джавелина"

МИД России запретил въезд в страну 43 гражданам Канады, среди которых создатель ресурса "Святая Джавелина" Кристиан Борис. В сообщении ведомства говорится, что это ответные меры на санкции Канады – в мае страна ввела санкции против 22 граждан России, в том числе олимпийской чемпионки Алины Кабаевой.

В санкционный список МИД России включил председателя Либеральной партии Канады Сюзан Коуан, бывшего председателя Банка Канады Марка Карни, заместителя Министра природных ресурсов Канады Джона Ханнафорда, дирижера и организатора "Оркестра украинской свободы" Кэри-Лин Уилсона и других.

Всего в список граждан Канады, находящихся под персональными санкциями, включен 701 человек. Въезд в Россию также запрещен премьер-министру Канады Джастину Трюдо.