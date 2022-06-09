Никулинский районный суд Москвы отклонил иск бывшего преподавателя элитной московской школы для одаренных детей при МГУ Сергея Сергеева к журналистке Юлии Лукьяновой. Учитель требовал признать недостоверным её текст о домогательствах к ученикам и выплатить ему компенсацию. Об этом сообщает "Медиазона".

Речь идёт о материале для издания "Проект". В нём 14 бывших учеников Сергеева рассказали о сексуализированных действиях учителя. Преподаватель был уволен из школы на следующий день после публикации текста. Он оспорил это решение, но суд ему отказал.

Специализированный учебно-научный центр МГУ – Школа им. Колмогорова – одна из самых престижных школ в России. Она регулярно занимает верхние строчки в российских рейтингах школ по уровню образования. Сергеев преподавал там физику с 1990 года.