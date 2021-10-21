Суд отклонил первый иск об отмене итогов электронного голосования

Пресненский районный суд Москвы в четверг отклонил первый иск об отмене результатов дистанционного электронного голосования на выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда. Решение пока не вступило в силу и может быть обжаловано в Мосгорсуде.

Иск был подан бывшим кандидатом в депутаты от КПРФ Андреем Гребенником. Он победил в своём избирательном округе в Москве на участках с бумажными бюллетенями, но проиграл кандидату от "Единой России" по результатам электронного голосования. Такая же ситуация - ещё в нескольких округах в Москве.

Кандидаты от КПРФ и сама партия подали 32 иска об отмене результатов электронного голосования в Москве. Они утверждают, что голосование непрозрачно, его результаты могли быть сфальсифицированы, истинную волю избирателей установить невозможно. Кроме представителей КПРФ, о возможных фальсификациях утверждают и сторонники других оппозиционных сил, в том числе Алексея Навального. Они утверждают, что из-за электронного голосования некоторые кандидаты, поддержанные так называемым "Умным голосованием", лишились победы.

Избиркомы утверждают, что никаких фальсификаций не было, а результаты электронного голосования объясняются особенностями поведения электората. Техническая группа, созданная при Общественной палате Москвы с участием независимых специалистов, не нашла следов внешнего вмешательства в данные о голосовании, при этом её участники подчеркнули, что продолжат анализ данных.