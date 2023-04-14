Суд отклонил прошение об УДО сына экс-губернатора Иркутской области

Ангарский городской суд отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении Андрею Левченко – сыну бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщается на сайте суда.

Суд вернул Левченко ходатайство с разъяснением, что он имеет право обратиться с повторным заявлением "после устранения недостатков, указанных в постановлении". Андрей Левченко отбывает наказание в ИК-14 в Иркутской области по обвинению в мошенничестве.

Бывшего депутата Законодательного собрания Хабаровского края Андрея Левченко приговорили к 9 годам колонии строгого режима в июле 2022 года. Позже суд сократил наказание до 6 лет. Его признали виновным в хищении денег регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов при выполнении контрактов на ремонт лифтов. Ущерб для бюджета следствие оценило в 185 миллионов рублей. Левченко находился под стражей с осени 2020 года.

Андрей Левченко не признает вину. Бывший губернатор Иркутской области и теперь депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко назвал приговор сыну "характеризующим сегодняшнюю эпоху", потому что "любого добропорядочного гражданина можно оболгать и отправить в тюрьму".