Суд отклонил прошение об УДО сына экс-губернатора Иркутской области

Ангарский городской суд отказал в ходатайстве об условно-досрочном освобождении Андрею Левченко – сыну бывшего губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Об этом сообщается на сайте суда.
Суд вернул Левченко ходатайство с разъяснением, что он имеет право обратиться с повторным заявлением "после устранения недостатков, указанных в постановлении". Андрей Левченко отбывает наказание в ИК-14 в Иркутской области по обвинению в мошенничестве.
Бывшего депутата Законодательного собрания Хабаровского края Андрея Левченко приговорили к 9 годам колонии строгого режима в июле 2022 года. Позже суд сократил наказание до 6 лет. Его признали виновным в хищении денег регионального Фонда капитального ремонта многоквартирных домов при выполнении контрактов на ремонт лифтов. Ущерб для бюджета следствие оценило в 185 миллионов рублей. Левченко находился под стражей с осени 2020 года.
Андрей Левченко не признает вину. Бывший губернатор Иркутской области и теперь депутат Госдумы от КПРФ Сергей Левченко назвал приговор сыну "характеризующим сегодняшнюю эпоху", потому что "любого добропорядочного гражданина можно оболгать и отправить в тюрьму".
- 12 декабря президент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию. На прямых выборах главы региона кандидат от КПРФ победил в 2015 году, обойдя предыдущего губернатора Сергея Ерощенко, выдвинутого партией "Единая Россия". В Иркутске прошел митинг в поддержку Левченко. Участники акции считали, что федеральный центр вынудил губернатора покинуть пост.
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