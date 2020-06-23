Левченко просит Путина пустить его на выборы губернатора Приангарья

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил президента России Владимира Путина разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря политика.

В письме Левченко отмечается, что в сложный для страны период выборы должны проходит без препятствий для избирателей и кандидатов. Коммунист Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 года. В конце прошлого года он досрочно ушел в отставку, которую многие политологи навали вынужденной.

10 июня Законодательное собрание Иркутской области назначило проведение досрочных выборов губернатора региона на 13 сентября. Такая формулировка не дает право участвовать в них бывшему главе Приангарья Сергею Левченко из КПРФ. Часть депутатов области выступили против формулировки о досрочных выборах.