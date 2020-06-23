Левченко просит Путина пустить его на выборы губернатора Приангарья

Бывший губернатор Иркутской области Сергей Левченко попросил президента России Владимира Путина разрешить ему участвовать в выборах главы региона 13 сентября. Об этом сообщило "РИА Новости" со ссылкой на пресс-секретаря политика.
В письме Левченко отмечается, что в сложный для страны период выборы должны проходит без препятствий для избирателей и кандидатов. Коммунист Сергей Левченко возглавлял Иркутскую область с 2015 года. В конце прошлого года он досрочно ушел в отставку, которую многие политологи навали вынужденной.
10 июня Законодательное собрание Иркутской области назначило проведение досрочных выборов губернатора региона на 13 сентября. Такая формулировка не дает право участвовать в них бывшему главе Приангарья Сергею Левченко из КПРФ. Часть депутатов области выступили против формулировки о досрочных выборах.
- 12 декабря 2019 года президент России Владимир Путин принял отставку Левченко с поста губернатора Иркутской области по его собственному желанию. На прямых выборах главы региона кандидат от КПРФ победил в 2015 году, обойдя предыдущего губернатора Сергея Ерощенко, выдвинутого партией "Единая Россия".
- 14 декабря в Иркутске прошёл митинг в поддержку Левченко, в нём участвовало более 700 человек. Они считают, что политика "вынудили" пойти на такой шаг и заставили покинуть пост главы региона. Позже Владимир Путин заявил, что причиной отставки губернатора Левченко стала его "неспешная работа". Он сообщил, что жители затопленного летом 2019 города Тулун сами просили его "прислать других руководителей", однако тогда он не принял это решение.
- В конце мая в интервью изданию "Октагон" Левченко заявил, что собирается участвовать в выборах главы Приангарья, оценив свои шансы как "самые высокие ". Тогда же источники из администрации президента рассказали газете "Ведомости", что к участию в выборах губернатора Левченко "не допустят".
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