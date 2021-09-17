Суд отклонил жалобу Кара-Мурзы на отказ возбуждать дело о покушении

Хамовнический суд Москвы отклонил жалобу журналиста и политика Владимира Кара-Мурзы на отказ Следственного комитета возбуждать уголовное дело о покушении на его жизнь.

О том, что жалобу не удовлетворили, сообщил в пятницу "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу суда. Причина решения не указывается.

Ранее Кара-Мурза рассказал в эфире радиостанции "Эхо Москвы", что он подал в суд на Следственный комитет из-за отказа расследовать покушения на его жизнь в 2015 и 2017 годах.

По словам Кара-Мурзы, иск был подан по статье о бездействии следственного органа, которое приносит ущерб конституционным правам и свободам граждан. В его случае это ущерб права на жизнь. Кара-Мурза также сообщил о намерении дойти до Европейского суда по правам человека.

Кара-Мурза трижды обращался с заявлениями в Следственный комитет. Последний раз в феврале 2021 года. Он потребовал возбудить уголовное дело после расследования Bellingcat и издание The Insider (внесено в список СМИ-"иностранных агентов"), в котором утверждалось, что за политиком следили те же сотрудники ФСБ, что следили и за Алексеем Навальным перед его отравлением, а после пытались скрыть следы преступления. В мае Кара-Мурза получил от СК отказ возбуждать уголовное дело о покушении на убийство из-за "отсутствия события преступления".

В 2015 году Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжёлых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не смогла подтвердить отравление.

В феврале 2017 года Кара-Мурза был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Политик выжил.

Сам Кара-Мурза уверен, что его хотели убить по приказу российских властей. В интервью Радио Свобода он сказал, что причиной "намеренных отравлений" была его многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций против ближнего окружения Владимира Путина. Кара-Мурза был одним из российских политиков, пролоббировавших принятие "Закона Магнитского" в США. Он также освещал расследование убийства Бориса Немцова и репрессии в России.