Суд отложил иск Навального "до установления местонахождения"

Судья Октябрьского районного суда во Владимире приостановила рассмотрение исков оппозиционера Алексея Навального к колонии, где он содержался, "до установления его местонахождения". Об этом сообщают в соцсетях соратники Навального.

Как они отмечают, в законодательстве нет такого основания. "Вместо того, чтобы обеспечить явку истца, судья просто сняла с себя обязательства по осуществлению правосудия", - говорится в сообщении команды Навального.

Связи с Навальным нет уже 13 дней. На предыдущем заседании суда в пятницу была зачитана справка от ФСИН о том, что он убыл из колонии во Владимирской области в соответствии с приговором суда - его приговорили к 19 годам колонии особого режима. Никакой другой информации нет.

Исчезновение Навального стало самым продолжительным за время его заключения - с января 2021 года. Ранее во время этапирования Навального связь с ним пропадала самое большее на три дня. Соратники оппозиционера опасаются за его безопасность, они развернули в соцсетях кампанию под лозунгом "Где Навальный?".

Какотмечает "Агентство", исчезновение Навального - не самое продолжительное для российской пенитенциарной системы. Прошлой зимой адвокаты больше месяца не знали, где находится бывший директор "Открытой России" Андрей Пивоваров - всё это время он находился на этапе из СИЗО в колонию.

Исчезновение Навального практически совпало по времени с официальным началом избирательной кампании в России. В день объявления даты выборов, 7 декабря, в соцсетях от имени Навального появились рекомендации к сторонникам оппозионера, как вести себя на выборах. Навальный призывал их агитировать против Владимира Путина и голосовать за любого кандидата, кроме действующего президента.

Оппозиционер отбывал в колонии номер 6 во Владимирской области срок по обвинению в мошенничестве (он считает дело политически мотивированным, а себя невиновным). Летом Мосгорсуд вынес ему приговор - 19 лет особого режима - по ряду статей, в том числе об экстремистской деятельности.