Суд отменил арест журналистки за сторис про "Умное голосование"

В Ростове-на-Дону областной суд отменил арест журналистки RusNews Беллы Насибян, которую заключили под стражу на пять суток за сторис в инстаграме с наклейкой "Умного голосования". Об этом сообщает издание 161.ru.

Насибян отпустили из-под ареста и назначили вместо него штраф. Сумма, которую она должна выплатить не называется. По закону, районный суд не должен был назначать ей административный арест, так как она является матерью несовершеннолетнего ребёнка. При рассмотрении дела, судья сослалась на то, что данных о детях нет в паспорте Насибян. Ждать, когда родственники журналистки привезут в суд свидетельство о рождении она отказалась.

Белла Насибян была задержана полицией 2 сентября возле детского сада, в который она вела ребёнка. На неё составили протокол за публичное демонстрирование атрибутики и символики экстремистских организаций. Поводом для этого стала фотография в инстаграме, на которой изображен плакат в поддержку кандидата в депутаты Александра Рябчука, а сбоку от плаката также заметна наклейка "Умного голосования". В протоколе уточняется, что "Умное голосование" является проектом запрещённого на территории России "Фонда борьбы с коррупцией" (ФБК признан российскими властями экстремистской организацией и иностранным агентом).