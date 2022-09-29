Суд отменил приговор врачу, помочившемуся в кустах при детях

Суд в Свердловской области отменил обвинительный приговор врачу Владимиру Громову. Ранее ему дали пять лет лишения свободы за то, что его увидели две девочки, когда он мочился в кустах. Об этом сообщает "Новая газета. Европа" со ссылкой на решение суда.

В августе 2020 года врач-реаниматолог, заведующий отделением больницы в Екатеринбурге Громов помочился на улице. За год до этого у врача был инсульт, из-за которого у него развилась дисфункция нижних мочевыводящих путей – он не мог сдерживать мочеиспускание.

Две девочки семи и десяти лет рассказали родителям, что видели "какого-то ненормального" без штанов – те написали заявление в полицию. Громова объявили в розыск, но он сам пришёл к следователю, чтобы "объяснить, как на самом деле всё произошло", говорится в петиции в поддержку врача.

В феврале 2022 года суд признал Громова виновным в насильственных действиях сексуального характера в отношении детей и приговорил его к пяти годам колонии строгого режима, а также запретил ему работать в сфере здравоохранения. Громов вину не признал. Согласно материалам дела, он не приближался к девочкам и психиатры не обнаружили у него склонности к педофилии.

Адвокаты Громова подали апелляцию на решение суда. Его коллеги направили письма с 215 подписями в региональную прокуратуру, следственный комитет и областной суд с просьбой тщательно разобраться в этой истории. В частности, они отмечали, что "для жителей Свердловской области тюремное заключение Владимира Громова станет большой потерей", так как Громов – одновременно и взрослый, и детский анестезиолог.