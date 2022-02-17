Суд отменил признание экстремистской песни "Порнофильмов" "Нищих убивай!"

Волгоградский областной суд в четверг отменил решение нижестоящего суда о включении песни "Нищих убивай!" группы "Порнофильмы" в список экстремистских материалов, сообщает проект "Сетевые свободы".

Дело направлено на новое рассмотрение в Дзержинский районный суд Волгограда. В сентябре прошлого года этот суд по заявлению заместителя прокурора Волгоградской области признал песню экстремистской, утверждая, что в ней есть "негативная оценка группы лиц, объединённых по признаку происхождения, проживания и социального статуса – бедные, нуждающиеся, неимущие и малоимущие россияне". Минюст на основании решения суда внёс композицию в список экстремистских запрещённых материалов.

По мнению суда, исполнители призывают богатых к враждебным действиям по отношению к нуждающимся. Экспертизу проводили сотрудники МВД по Волгоградской области. Песня "Нищих убивай!" – кавер на трек известной американской группы Dead Kennedys "Kill the poor" (дословно "Убивай бедных").

Песня вышла в 2016 году. В группе не знали о судебном процессе, на котором песню объявили экстремистской. Представители "Порнофильмов" заявили , что их мнением в ходе процесса никто не интересовался: "Когда мы работали над этой песней, конечно же мы не представляли, что кто-то всерьез будет рассматривать эту песню в суде, проводить какие-то там лингвистические экспертизы и прочее. Песня поется от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным".