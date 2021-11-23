Песню группы "Порнофильмы" "Нищих Убивай!" признали экстремистской

Минюст России 23 ноября включил в реестр экстремистских материалов песню “Нищих Убивай!” панк-группы “Порнофильмы”.

Дзержинский районный суд Волгограда признал композицию экстремистской 23 сентября 2021 года по заявлению заместителя прокурора Волгоградской области. В решении суда говорится, что в песне есть "негативная оценка группы лиц, объединенных по признаку происхождения, проживания и социального статуса - бедные, нуждающиеся, неимущие и малоимущие россияне".

По мнению суда, исполнители призывают богатых к враждебным действиям по отношению к нуждающимся. Экспертизу проводили сотрудники МВД по Волгоградской области. Песня "Нищих убивай!" - кавер на трек известной американской группы Dead Kennedys "Kill the poor" (дословно "Убивай бедных").

Песня вышла в 2016 году на седьмом студийном альбоме группы "Русская мечта. Часть II". В группе не знали о судебном процессе, на котором песню объявили экстремистской. Представители "Порнофильмов" заявили , что их мнением в ходе процесса никто не интересовался: "Когда мы работали над этой песней, конечно же мы не представляли, что кто-то всерьез будет рассматривать эту песню в суде, проводить какие-то там лингвистические экспертизы и прочее. Песня поется от лица представителя элиты, который в комичной форме выражает гиперболизированное презрение к бедным".

В мае 2021 группа “Порнофильмы” участвовала в запуске петиции с требованием прекратить давление на музыкантов, выражающих свою гражданскую позицию. Авторы петиции считают, что в России намеренно срывают концерты оппозиционно настроенных музыкантов. Среди прочих, петицию подписали Noize MC, “Ногу Свело!”, “Тараканы!”, “Несчастный случай” и музыкант Вася Обломов.

в запуске петиции с требованием прекратить давление на музыкантов, выражающих свою гражданскую позицию. Авторы петиции считают, что в России намеренно срывают концерты оппозиционно настроенных музыкантов. Среди прочих, петицию подписали Noize MC, “Ногу Свело!”, “Тараканы!”, “Несчастный случай” и музыкант Вася Обломов. Концерты группы несколько раз отменяли или переносили под давлением чиновников с 2017 года, когда в прокуратуре Мурома заявили , что исполнители “пропагандируют асоциальный образ жизни”. В 2020 году претензии к содержанию текстов появились у полиции Челябинска.