Суд отменил решение о смягчении наказания Александре Баязитовой

Владимирский областной суд, как стало известно во вторник, отменил решение о смягчении наказания автору телеграм-канала "Адские бабки" Александре Баязитовой, осуждённой по делу о вымогательстве.

В сентябре суд в городе Судогда заменил неотбытую часть срока Баязитовой на 10 месяцев принудительных работ, отмечает "Медиазона". Это решение обжаловал районный прокурор, назвавший смягчение наказания "поспешным", так как Баязитова получила в колонии только одно поощрение. Сама она и её защита назвали аргументы прокурора надуманными.

Александре Баязитовой в ноябре 2023 года назначили пять лет колонии общего режима по обвинению в вымогательстве у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова. В деле фигурировала сумма в 1,2 миллиона рублей. Коллег журналистки, медиаменеджера Ольгу Архарову и PR-специалиста Инну Чурилову, приговорили к четырём годам лишения свободы и условному сроку соответственно.

По мнению следователей, Архарова и Баязитова вымогали деньги у Ушакова за то, чтобы в телеграм-канале "Адские бабки", посвящённом новостям экономики, не публиковалась негативная информация о Промсвязьбанке. Баязитова вину не признала.

Во время следствия и нахождения в СИЗО защита просила, чтобы Баязитову поместили под домашний арест из-за хронических заболеваний, в том числе сахарного диабета. В апреле 2025-го ей отказали в УДО.