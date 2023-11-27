Автора канала "Адские бабки" Баязитову приговорили к пяти годам колонии

Басманный суд Москвы приговорил журналистку и администратора телеграм-канала "Адские бабки" Александру Баязитову с пяти годам колонии по делу о вымогательстве у топ-менеджера Промсвязьбанка.

Медиаменеджера Ольгу Архарову приговорили к четырём годам колонии общего режима. Обвинение просило 13 лет лишения свободы для Баязитовой и 14 — для Архаровой.

Ещё одну обвиняемую, PR-специалиста Инну Чурилову, курировавшую ряд телеграм-каналов, летом приговорили к условному сроку. Чурилова сотрудничала со следствием.

Об условном сроке для обвиняемых просил и потерпевший вице-президент Промсвязьбанка Александр Ушаков.

Баязитова, Архарова и Чурилова были арестованы в августе 2022 года. Чуриловой в ноябре прошлого года заменили меру пресечения на домашний арест, остальные подозреваемые остались под стражей.

По мнению следствия, Архарова и Баязитова вымогали более миллиона рублей у вице-президента Промсвязьбанка Александра Ушакова за то, что в телеграм-канале "Адские бабки", посвящённом новостям экономики, не будет публиковаться негативная информация о банке.

Баязитова – независимый журналист. Она освещала вопросы экономики, в частности, в "Коммерсанте", "Известиях" и Life.ru. Своей вины она не признала. По мнению Баязитовой, поводом для её уголовного преследования могли стать её статьи о воровстве на государственных оборонных заказах, к которым, как она выяснила, был причастен Промсвязьбанк.