Суд отправил тюменского антифашиста Паклина в психиатрическую больницу

Суд в Тюмени назначил принудительное лечение в психиатрическом стационаре Роману Паклину, который находится в СИЗО по обвинению в терроризме. Паклин - один из шести обвиняемых по так называемому "тюменскому делу". Сами они называют себя антифашистами. Паклин будет должен оставаться в больнице как минимум до 29 октября этого года.

Ранее Паклин сообщал, что в СИЗО его избивают и пытают, в том числе электротоком, и что из-за пыток состояние его здоровья ухудшилось. В частности, он заявил, чтопосле пыток током у него начались боли в сердце и отнялась левая рука. В середине ноября в управлении Следственного комитета по Тюменской области отказались возбуждать уголовное дело по факту пыток.

"Тюменское дело" было возбуждено в августе прошлого года, уточняют Сибирь.Реалии. Шестеро проходящих по нему были задержаны в Тюмени, Сургуте и Екатеринбурге. По версии следствия, они изготовляли взрывчатку и планировали свергнуть законную власть в регионе. Все шесть обвиняемых утверждают, что признательные показания были даны под пытками при задержании и в СИЗО. В разговорах с родными они отрицают вину.