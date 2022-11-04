Последний, шестой арестованный по "тюменскому делу" рассказал о пытках

Антифашист из Тюмени Кирилл Брик, арестованный по обвинению в изготовлении взрывного устройства и участии в террористическом сообществе, рассказал о пытках и угрозе изнасилованием при задержании и допросе. Текст его опроса адвокатом выложила группа поддержки обвиняемых по так называемому "тюменскому делу" . Его заставили подписать признательные показания в организации теракта сообщается в телеграм-канале группы.

Как следует из опроса Брика, его задержали сотрудники ППС в районе ТЭЦ-2 в Тюмени и застегнули ему наручники за спиной. "Затем мне положили на всё лицо лист бумаги и обмотали его вокруг головы скотчем, в результате чего я был лишен возможности кого-либо видеть и было невозможно нормально дышать, а пот попадал мне в глаза", - рассказал Брик.

По его словам, его неоднократно роняли со стула на пол, выкручивали суставы рук и наносили множественные удары по голове. Сотрудники требовали у него признаться в изготовлении взрывного устройства. На следующий день Брику угрожали изнасилованием черенком или ручкой от швабры.

В конце августа 2022 года в Тюмени, Екатеринбурге и Сургуте были задержаны шестеро антифашистов, знакомых друг с другом. Их всех отправили до конца октября в СИЗО № 1 Тюмени по подозрению в организации террористического сообщества. Следствие считает, что задержанные планировали взорвать ТЭЦ-2 в Тюмени. "Тюменское дело" сравнивают с делом "Сети", подозреваемым грозит от пяти до двадцати лет лишения свободы.

По версии следствия, лидером террористической группы был 27-летний Никита Олейник из Сургута, Дениз Айдын и Кирилл Брик являлись "подрывателями", а ветеринар Данил Чертыков из Екатеринбурга должен был "оснащать их препаратами". Об особой роли других подозреваемых – Юрия Незнамова и Романа Паклина – неизвестно.

В ночь с 1 на 2 ноября Никиту Олейника, Романа Паклина и Кирилла Брика неожиданно этапировали в СИЗО Заводоуковска в 100 километрах от областного центра. Перед этим Брика успел посетить адвокат.

Правозащитники опасаются, что спешный перевод в изолятор другого города организован для того, чтобы оказать на арестованных давление и добиться отказа от заявлений о пытках полицейскими.