Суд отстранил отца Бритни Спирс от опеки над ней. Она продолжалась 13 лет

Суд в Лос-Анджелесе отстранил отца американской поп-певицы Бритни Спирс от опеки над дочерью.

Опекунство Джеймса Спирса длилось 13 лет - с 2008 года. Тогда певицу признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и душевного нездоровья. Джеймс Спирс мог единолично распоряжаться состоянием дочери, которое оценивается в 60 миллионов долларов.

В среду судья Бренда Пенни удовлетворила заявление певицы и её адвоката, которые просили отстранить Джеймса Спирса от опекунства. В судебном решении сказано, что опека отца, против которой возражала дочь, создавала "токсичную обстановку".

В июне Бритни Спирс выступила на судебном заседании против опеки со стороны своего отца. Она отметила, что несчастна и лишена личных и финансовых прав. Кроме того, по словам актрисы, она хотела бы выйти замуж и родить ребёнка, но её опекун против этого. Певица рассказала, что тот заставляет ее работать против её воли, принимать сильнодействующие лекарства и использовать противозачаточные средства.

В соцсетях была развёрнута кампания Free Britney ("Свободу Брнитни") в поддержку певицы. СМИ сообщали, что сам Джеймс Спирс решил отказаться от роли опекуна и подал соответствующее заявление в суд.

Суд назначил временным опекуном певицы её менеджера Джоди Монтгомери. Ожидается, что уже в ноябре суд может окончательно отменить опеку над Бритни Спирс.

После решения суда певица опубликовала в инстаграме видео своего первого полёта на легкомоторном самолёте.

Само решение она не комментировала.