Суд перевёл певца Шарлота из колонии-поселения на общий режим

Суд в Самарской области перевёл певца Шарлота (Эдуарда Шарлота), приговорённого по делу об оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма, из колонии-поселения в колонию общего режима.

Как сообщает канал "Настоящее время" со ссылкой на региональную прокуратуру Самарской области, решение было объяснено неоднократным нарушением музыкантом требований режима и тем, что он "настраивал других осуждённых к отрицательно направленному поведению".

Что именно ему вменяется в сообщении прокуратуры не уточняется. Сейчас 27-летнего музыканта содержат в СИЗО, передаёт "Медиазона". Решение о смене режима будет обжаловано.

В декабре Самарский областной суд приговорил Шарлота к пяти с половиной годам колонии-поселения. Он стал обвиняемым по двум делам о реабилитации нацизма из-за видеозаписей, на которых рвёт бумажную букву Z в цветах георгиевской ленты и поёт о падении курса рубля на мотив "Дня Победы".

Дело об оскорблении чувств верующих было возбуждено из-за ролика, где певец прибивает свой военный билет вместе с фото патриарха к кресту. Певец принёс публичные извинения за видео. Обвинение обжаловало приговор, требуя перевести его в колонию общего режима, в апреле суд отклонил это требование.