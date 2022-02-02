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Суд подтвердил заочный арест бывшего депутата Госдумы от "Единой России"

Сергей Сопчук

Приморский краевой суд отклонил жалобу на заочный арест бывшего депутата Государственной думы Сергея Сопчука. Постановление об аресте вступило в законную силу, сообщается на сайте суда.

57-летний единоросс обвиняется в незаконном предпринимательстве и отмывании денег. По версии следствия, он продолжал заниматься бизнесом, когда занимал государственную должность, что запрещено законом.

В частности, утверждается, что с 2011 по 2020 год он вложил больше миллиарда рублей в в золотодобывающую компанию. Фиктивным владельцем предприятия была названа сестра депутата, утверждает следствие.

Сам единоросс отрицает свою вину. Где он сейчас находится – неизвестно. Его объявили в международный розыск. В Госдуму Сопчук избрался в 2016 году по одномандатному округу в Приморье. Его выдвигала "Единая Россия". Его членство в партии сейчас приостановлено на время рассмотрения уголовного дела.

  • Сопчук с 1997 по 2007 и с 2011 по 2016 годы был депутатом регионального парламента Приморья, а с 2002 по 2006 год – его председателем. В 2007–2008 году он был вице-губернатором Приморья, тогда на него было совершено покушение.

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