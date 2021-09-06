У депутата Госдумы изъяли золотодобывающую компанию

Судебные приставы начали изымать в пользу государства долю депутата Госдумы от "Единой России" Сергея Сопчука в золотодобывающей компании, пишет "Коммерсантъ". Это произошло после вступления решения суда в законную силу.

Как установила Генпрокуратура и подтвердил суд, Сопчук незаконно занимался коммерческой деятельностью. Суд по иску ведомства признал, что владельцы "Терней Золота" — Сопчук и Василий Усольцев, бывший депутат Госдумы и экс-первый вице-губернатор Приморья, — скрывали от контролирующих органов свое участие в этом активе, и конфисковал его.

Сопчук лично, а также через подконтрольные ему предприятия с 2011 по 2020 год вложил в "Терней Золото", которое разрабатывает месторождения "Салют" и "Приморское" в Приморском крае, более 1 млрд рублей. Акции (99,73%) депутат передал своей сестре Людмиле Стуковой, которая стала фиктивным владельцем золотодобывающей компании, утверждают прокуроры. Даже будучи депутатом, Сопчук продолжил заниматься коммерческой деятельностью, участвуя в судьбе предприятия, актив он не задекларировал, не предоставлял полные и достоверные сведения о своем доходе, считают в Генпрокуратуре.

На вложенные Сопчуком и его партнером деньги "Терней Золото" провело геологоразведочные работы и установило запасы золота, которые оценивались в 38 млрд рублей. Защита обжаловала решение суда о конфискации, но ей удалось добиться лишь раздельного взыскания с ответчиков госпошлины.

Согласно решению Мосгорсуда, доли "Терней Золота" перейдут Росимуществу, которое должно организовать дальнейшую добычу полезных ископаемых или выставить актив на торги.

Сам Сопчук отрицал свое участие в бизнесе после избрания в Госдуму и опровергал утверждения, что каким-либо образом нарушал закон. "Закон позволял мне отдать свою долю под внешнее управление, к примеру передав ее банку и сохранив собственность на бизнес, но я принял решение полностью уйти из бизнеса, передав долю взрослому и независимому от меня родственнику", — отмечал он.