Суд постановил выдворить из России основателя проекта "прыгай киска"

Никулинский суд в Москве постановил выдворить из России основателя панк-группы "Пасош" и рэп-проекта "прыгай киска" Петара Мартича.

В декабре прошлого года суд признал музыканта виновным в пропаганде наркотиков, выписал административный штраф в размере 20 тысяч рублей и принял решение о выдворении. Какая именно песня стало поводом для дела, неизвестно.

Мартич родился в Белграде в 1993 году, после чего семья некоторое время жила в России. В 2002 году им пришлось переехать в Россию окончательно из-за военных действий в Югославии.

В Москве Мартич закончил школу, получил высшее образование в Великобритании, вернулся в Россию и начал заниматься музыкальной карьерой.