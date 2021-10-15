Суд постановил выплатить компенсацию врачу Елене Мисюриной

Черемушкинский суд Москвы своим постановлением обязал государство выплатить компенсацию врачу-гематологу Елене Мисюриной. В пресс-службе суда агентству "Интерфакс" сообщили, что в счет возмещения вреда, причиненного в результате уголовного преследования, взыскано 4 миллиона 300 тысяч рублей.

Елена Мисюрина была обвинена в смерти пациента и приговорена к двум годам колонии. Её осудили не по статье о причинении смерти по неосторожности, а за оказание некачественной услуги — то есть, как отмечали СМИ вскоре после вынесения приговора в январе 2018 года, у врача, как решил суд, был умысел на нарушение процедуры. Мисюрина вину отрицала, суд отказался провести повторное вскрытие по просьбе ее защиты.

В марте 2021 года Мосгорсуд отменил приговор, вынесеный Мисюриной. Уголовное преследование было прекращено, состав преступления не обнаружен.

Дело врача Елены Мисюриной стало в последние годы одним из наиболее громких врачебных дел. В поддержку врача-гематолога выступили "Лига защиты врачей" и департамент здравоохранения Москвы.