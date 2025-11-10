Суд постановил выпустить Саркози из тюрьмы. Он провёл там три недели

Суд во Франции постановил, что бывший президент страны Николя Саркози может быть освобождён из тюрьмы в Париже, куда он был помещён в соответствии с обвинительным приговором три недели назад.

Ходатайство 70-летнего осуждённого в ходе слушаний в понедельник поддержала и прокуратура. Саркози сможет оставаться на свободе по меньшей мере до рассмотрения апелляции на приговор, которое, как ожидается, пройдёт в марте.

Саркози явился в тюрьму для отбывания 5-летнего срока 21 октября. Французские СМИ отмечают, что он стал первым бывшим главой какой-либо из стран ЕС, которые не просто были осуждены, но реально помещены за решётку. Предыдущим главой Франции, пребывавшим в заключении, был осуждённый за коллаборационизм во время Второй мировой войны маршал Филипп Петен.

Своё пребывание в тюрьме Саркози назвал "кошмаром", но поблагодарил сотрудников тюрьмы за то, что они помогли ему справиться.

Саркози содержался в парижской тюрьме Ля Санте отдельно от других заключённых, в соседней камере дежурили телохранители, поскольку бывший президент получал угрозы.

Ожидается, что он покинет тюрьму уже 10 ноября.



Суд в Париже ранее признал Николя Саркози виновным в преступном сговоре по делу о финансировании его избирательной кампании ливийским режимом Муаммара Каддафи в 2005–2007 годах. Прокуратура ранее настаивала на семи годах лишения свободы.

70-летний Саркози все обвинения отвергает. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 год и в 2011-м активно поддержал военную интервенцию в Ливии, что привело к свержению и убийству Каддафи.

Это не первый судебный процесс против бывшего президента. В марте 2021 года его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, назначив год тюрьмы и два года условно. Срок заменили на электронный браслет и частичный домашний арест.

Осенью того же года Саркози осудили ещё раз — за незаконное финансирование кампании 2012 года. Первоначальный приговор в год заключения был позже смягчён до шести месяцев с возможностью замены на браслет. По последнему же делу суд постановил, что в связи с серьёзностью обвинений Саркози должен часть срока провести в тюрьме. Ожидалось, однако, что после подачи апелляции суд постановит выпустить его на свободу - что и произошло.