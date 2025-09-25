Ссылки для упрощенного доступа

Суд приговорил Саркози к пяти годам тюрьмы по делу о деньгах Каддафи

Николя Саркози с супругой прибывают в суд, Париж, 25 сентября 2025 года
Николя Саркози с супругой прибывают в суд, Париж, 25 сентября 2025 года

Суд в Париже приговорил Николя Саркози к пяти годам тюрьмы. Бывшего президента Франции признали виновным в преступном сговоре по делу о финансировании его избирательной кампании ливийским режимом Муаммара Каддафи в 2005–2007 годах.

По другим эпизодам этого же дела — хищении государственных средств, пассивной коррупции и нарушениях правил финансирования кампании — экс-президента оправдали. Прокуратура ранее настаивала на семи годах лишения свободы.

70-летний Саркози все обвинения отвергает. Он был президентом Франции с 2007 по 2012 год и в 2011-м активно поддержал военную интервенцию в Ливии, что привело к свержению и убийству Каддафи.

Это не первый судебный процесс против бывшего президента. В марте 2021 года его признали виновным в коррупции и торговле влиянием, назначив год тюрьмы и два года условно. Срок заменили на электронный браслет и частичный домашний арест.

Осенью того же года Саркози осудили ещё раз — за незаконное финансирование кампании 2012 года. Первоначальный приговор в год заключения был позже смягчён до шести месяцев с возможностью замены на браслет.

Задержание за пикет у Минобороны
Задержание за пикет у Минобороны

Задержание за пикет у Минобороны

Три года мобилизации


