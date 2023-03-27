Суд прекратил дело о дискредитации армии против лидера "Ногу свело!"

Суд в Москве прекратил производство по административному делу в отношении лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского. Его обвиняли по статье о дискредитации российской армии за пост в социальных сетях. Об этом сообщают "Сетевые свободы" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.

Административное дело прекратили в связи с истечением сроков давности. Полицейские обнаружили пост в мае прошлого года, суд же начал рассматривать протокол только в марте 2023 года.

На Покровского составили протокол по статье о дискредитации российской армии из-за поста во "ВКонтакте" о песне "Нам не нужна война!". В нём музыкант написал, что власти "вводят в заблуждение граждан России с целью принуждения к совершению насильственных действий в отношении граждан Украины в контексте специальной военной операции".