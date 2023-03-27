Суд прекратил дело о дискредитации армии против лидера "Ногу свело!"

Суд в Москве прекратил производство по административному делу в отношении лидера группы "Ногу свело!" Максима Покровского. Его обвиняли по статье о дискредитации российской армии за пост в социальных сетях. Об этом сообщают "Сетевые свободы" со ссылкой на адвоката Александра Передрука.
Административное дело прекратили в связи с истечением сроков давности. Полицейские обнаружили пост в мае прошлого года, суд же начал рассматривать протокол только в марте 2023 года.
На Покровского составили протокол по статье о дискредитации российской армии из-за поста во "ВКонтакте" о песне "Нам не нужна война!". В нём музыкант написал, что власти "вводят в заблуждение граждан России с целью принуждения к совершению насильственных действий в отношении граждан Украины в контексте специальной военной операции".
- После полномасштабного российского вторжения в Украину власти России стали преследовать деятелей культуры из-за их антивоенной позиции. Многие из них лишились должностей и площадок для выступлений, некоторые были вынуждены уехать за границу, на других, например, лидера рок-группы "ДДТ" Юрия Шевчука, актёра Артура Смольянинова завели административные дела о дискредитации российской армии.
- Административная статья о дискредитации российской армии появилась вскоре после её вторжения в Украину. Дискредитацией в России считается, например, употребление слова "война", а не "специальная военная операция". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторное её нарушение грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
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