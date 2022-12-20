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Суд увидел в "Нет в***е" войну, а не воблу – и всё-таки назначил штраф

Убитые воблы

Суд в Тюмени оштрафовал местную жительницу Алису Климентову на 30 тысяч рублей за надпись "Нет в***е" на площади. Климентова утверждала, что фраза посвящена вобле, но суд со второго раза всё-таки увидел в надписи войну и обвинил девушку в дискредитации российской армии.

В конце сентября Климентова синим мелком написала на асфальте центральной площади фразу "Нет в***е" и нарисовала пацифик. Полиция интерпретировала надпись как антивоенную. В суде Климентова объяснила, что фраза посвящена вобле, так как она испытывает "неприязнь к данному виду рыб". Полиция не смогла это опровергнуть – и судья закрыл дело за отсутствием состава правонарушения.

В интернете появились мемы и шутки на эту тему, а полиция подала жалобу на решение судьи. Полицейские заявили, что суд не учёл наличие всех представленных доказательств, а именно – наличие пацифика, который, по их мнению, "выражает несогласие с объявленной мобилизацией". По словам Климентовой, во время апелляции представитель МВД не объяснил, как символ мира дискредитирует российских военных.

Сама Климентова говорила полицейским, что нарисовала пацифик, потому что он "красивый и нравится ей".

  • Статья о дискредитации российской армии появилась в административном кодексе России вскоре после её вторжения в Украину. Российские суды признают дискредитацией сообщения о войне в Украине, которую Москва называет "специальной операцией". Статья предусматривает штраф до 50 тысяч рублей, за повторную дискредитацию грозит уголовное дело с наказанием до пяти лет колонии.
  • По данным "Медиазоны", на начало ноября по статье о дискредитации было заведено более пяти тысяч дел.

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