Суд прекратил дело о "дискредитации" против учителя истории из Коми

Суд в Коми прекратил дело по статье о "дискредитации" Вооруженных сил России в отношении бывшего учителя истории из Сыктывкара Никиты Тушканова. Об этом пишет "7х7" со ссылкой на самого Тушканова. Дело было прекращено из-за истечения срока давности.

В конце апреля учитель обжаловал штраф в 30 тысяч рублей, апелляционный суд отправил протокол в суд первой инстанции, но к моменту рассмотрения дела истек срок давности. Тушканова оштрафовали за антивоенный пост в социальной сети "ВКонтакте". Ранее по аналогичной причине прекратили дело о демонстрации нацистской символики против Тушканова.

Никита Тушканов неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину на своей странице во "ВКонтакте". До этого в отношении Тушканова возбудили дело по статье о мелком хулиганстве из-за пикета за свободу слова. После акции учителя уволили из школы, где он преподавал историю и обществознание, за "аморальное поведение".

Ранее в Псковской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 61-летнюю учительницу математики Любовь Жильцову, признав её виновной в "дискредитации" российской армии. Поводом для возбуждения административного дела против Жильцовой стала её фотография у школьной доски с плакатом "Нет войне", которую учительница опубликовала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".