Ссылки для упрощенного доступа

Сибирь.Реалии Север.Реалии Фактограф.Архив
Все сайты РСЕ/РС
Эфир
site logo site logo
Предыдущий Следующий
Новость часа
Новости

Суд прекратил дело о "дискредитации" против учителя истории из Коми

Никита Тушканов

Суд в Коми прекратил дело по статье о "дискредитации" Вооруженных сил России в отношении бывшего учителя истории из Сыктывкара Никиты Тушканова. Об этом пишет "7х7" со ссылкой на самого Тушканова. Дело было прекращено из-за истечения срока давности.

В конце апреля учитель обжаловал штраф в 30 тысяч рублей, апелляционный суд отправил протокол в суд первой инстанции, но к моменту рассмотрения дела истек срок давности. Тушканова оштрафовали за антивоенный пост в социальной сети "ВКонтакте". Ранее по аналогичной причине прекратили дело о демонстрации нацистской символики против Тушканова.

Никита Тушканов неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину на своей странице во "ВКонтакте". До этого в отношении Тушканова возбудили дело по статье о мелком хулиганстве из-за пикета за свободу слова. После акции учителя уволили из школы, где он преподавал историю и обществознание, за "аморальное поведение".

Ранее в Псковской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 61-летнюю учительницу математики Любовь Жильцову, признав её виновной в "дискредитации" российской армии. Поводом для возбуждения административного дела против Жильцовой стала её фотография у школьной доски с плакатом "Нет войне", которую учительница опубликовала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".

  • Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого в административный и уголовный кодекс добавили статьи о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков. Обвиняемым по этим статьям грозит штраф до 100 тысяч рублей и до 15 лет лишения свободы соответственно.
  • Российские власти называют боевые действия в Украине специальной военной операцией - сокращённо спецоперация. Зафиксировано множество случаев, когда людей осуждали за дискредитацию армии за использование слова "война" вместо "спецоперации".

Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.


Свежий выпуск аудионовостей Радио Свобода.

Слушайте прямой эфир

Рекомендованое

Наверх
XS
SM
MD
LG