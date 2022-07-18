Суд прекратил дело о "дискредитации" против учителя истории из Коми

Суд в Коми прекратил дело по статье о "дискредитации" Вооруженных сил России в отношении бывшего учителя истории из Сыктывкара Никиты Тушканова. Об этом пишет "7х7" со ссылкой на самого Тушканова. Дело было прекращено из-за истечения срока давности.
В конце апреля учитель обжаловал штраф в 30 тысяч рублей, апелляционный суд отправил протокол в суд первой инстанции, но к моменту рассмотрения дела истек срок давности. Тушканова оштрафовали за антивоенный пост в социальной сети "ВКонтакте". Ранее по аналогичной причине прекратили дело о демонстрации нацистской символики против Тушканова.
Никита Тушканов неоднократно высказывался против российского вторжения в Украину на своей странице во "ВКонтакте". До этого в отношении Тушканова возбудили дело по статье о мелком хулиганстве из-за пикета за свободу слова. После акции учителя уволили из школы, где он преподавал историю и обществознание, за "аморальное поведение".
Ранее в Псковской области суд оштрафовал на 30 тысяч рублей 61-летнюю учительницу математики Любовь Жильцову, признав её виновной в "дискредитации" российской армии. Поводом для возбуждения административного дела против Жильцовой стала её фотография у школьной доски с плакатом "Нет войне", которую учительница опубликовала на своей странице в социальной сети "ВКонтакте".
- Россия вторглась в Украину 24 февраля 2022 года. Вскоре после этого в административный и уголовный кодекс добавили статьи о дискредитации российской армии и о распространении про неё фейков. Обвиняемым по этим статьям грозит штраф до 100 тысяч рублей и до 15 лет лишения свободы соответственно.
- Российские власти называют боевые действия в Украине специальной военной операцией - сокращённо спецоперация. Зафиксировано множество случаев, когда людей осуждали за дискредитацию армии за использование слова "война" вместо "спецоперации".
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