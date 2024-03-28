Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге 28 марта приговорил анархиста и математика Азата Мифтахова к 4 годам лишения свободы по обвинению в оправдании терроризма.

Первые 2 с половиной года срока активист должен отбыть в тюрьме, а остальные в колонии строгого режима. Об этом сообщается в группе его поддержки в телеграме.

Назначенный срок выше, чем запрашивало обвинение. Оно просило отправить Мифтахова в колонию строгого режима на 3 года.

Согласно приговору суда, Мифтахов, сидя в колонии по другому делу, в разговоре с другими заключёнными одобрил поступок Михаила Жлобицкого, устроившего взрыв в здании ФСБ в Архангельске и при этом погибшего (других погибших не было).

Бывший аспирант мехмата МГУ Азат Мифтахов отбывал пять лет и девять месяцев колонии по обвинению в хулиганстве: по версии следствия, он и ещё несколько человек разбили окно в одном из московских офисов "Единой России" и бросили в него дымовую шашку. Мифтахов заявил, что в ходе следствия его пытали, и отказался от своих показаний.

Незадолго до истечения срока стало известно о новом уголовном деле. Мифтахова задержали сразу же после того, как он вышел из колонии в сентябре 2023 года, и отправили в СИЗО.

Мифтахов вину не признаёт, защита настаивала на его полном оправдании. Выступая в суде, Мифтахов отмечал, что спорил с другими заключёнными о взятии украинского города Бахмут после просмотра новостей, однако про Жлобицкого в этом споре ничего не говорил.

31 октября 2018 года 17-летний анархист Михаил Жлобицкий взорвал бомбу в здании УФСБ Архангельска. Пострадали три сотрудника ФСБ, Жлобицкий погиб. Дело было квалифицировано как теракт, и за комментарии с одобрением или сочувствием поступку Жлобицкого начали возбуждать уголовные дела. "ОВД-Инфо" известно о 54 таких делах, возбуждённых после взрыва в Архангельске.

В новость была внесена корректировка, изначально сообщалось, что суд постановил содержать Мифтахова в тюрьме 2 года.